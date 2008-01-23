Сливовый пирог с меренгой

100гр масла,100гр сахара,~300гр муки,3 желтка+1 яйцо,пара ложек сливок,1ч.л. разрыхлителя,ванилин.сливы - 0,7 кгкрахмал - 1,5-2 ст.л.сахар - по вкусу, немного.Корица - по вкусу.3 белка0,75 ст. сахараЗамесить песочное тесто, раскатать прямо на бумаге для выпечки и поместить в форму.Сливы нарезать кусочками, посыпать корицей, сахаром, крахмалом и перемешать. Выложить в форму на тесто. Запекать примерно 25 мин. при температуре 180C.Вынуть пирог из духовку и покрыть его меренгой из оставшихся 3 белков с сахаром и запекать примерно 15-20 мин. при температуре 150С (тут я уже режим с обдувом включила).Кислые сливы и сладкая меренга - очень хорошее сочетание. Попробуйте. Вкусно.Недавно опять его готовила. Но слив было не так много, поэтому в итоге испекла два разных пирога на этом тесте. А т.к. меренга была из 3 белков и она вся пошла на сливовый пирог, шапка получилась повыше.