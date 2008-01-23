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Сливовый пирог с меренгой

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Сливовый пирог с меренгой

Приготовление

Тесто песочное:
100гр масла,
100гр сахара,
~300гр муки,
3 желтка+1 яйцо,
пара ложек сливок,
1ч.л. разрыхлителя,
ванилин.
 
Начинка:
сливы - 0,7 кг
крахмал - 1,5-2 ст.л.
сахар - по вкусу, немного.
Корица - по вкусу.
 
Меренга:
3 белка
0,75 ст. сахара
 

 
Замесить песочное тесто, раскатать прямо на бумаге для выпечки и поместить в форму.
Сливы нарезать кусочками, посыпать корицей, сахаром, крахмалом и перемешать. Выложить в форму на тесто. Запекать примерно 25 мин. при температуре 180C.
Вынуть пирог из духовку и покрыть его меренгой из оставшихся 3 белков с сахаром и запекать примерно 15-20 мин. при температуре 150С (тут я уже режим с обдувом включила).
 
Кислые сливы и сладкая меренга - очень хорошее сочетание. Попробуйте. Вкусно. Smile
 
Недавно опять его готовила. Но слив было не так много, поэтому в итоге испекла два разных пирога на этом тесте. А т.к. меренга была из 3 белков и она вся пошла на сливовый пирог, шапка получилась повыше. Very Happy
 

 

 

 
Кулинар
  • Регистрация 23.01.2008
  • Индекс активности 7 302
  • Рейтинг автора 224
  • Рецепты 185
Профиль ЛС
Чт, 1 окт 2015 00:00
  • Просмотров — 8731
  • Комментариев — 6
  • Оценок — 4
  • Рейтинг — 5
  • Нравится — 3

Комментарии

1
Emerald
Хозяйка Медной горы
  • Регистрация 18 окт 2004
  • Индекс активности 97 253
  • Рейтинг автора 4 716
  • Город Москва
  • Блог 4
  • Рецепты 1428
Профиль ЛС
Чт, 1 окт 2015 23:53
Как же вкусно! прям представляю сочетание кисленького со сладким Rolling Eyes
Нкмолодая мамочка
Кулинар
  • Регистрация 15 мар 2008
  • Индекс активности 5 291
  • Рейтинг автора 554
  • Город Melbourne, Australia
  • Блог 118
  • Рецепты 279
Профиль ЛС
Пт, 2 окт 2015 05:01
Дождусь слив и обязательно сделаю!
Daystar
Кулинар
  • Регистрация 23 янв 2008
  • Индекс активности 7 302
  • Рейтинг автора 224
  • Город Дрезден
  • Рецепты 185
Профиль ЛС
Сб, 3 окт 2015 02:52
Девочки, спасибо. Сделайте его, он очень хорош.
Викусик
Кулинар
  • Регистрация 23 окт 2008
  • Индекс активности 2 799
  • Рейтинг автора 49
  • Город Bielefeld,Germany
  • Рецепты 17
Профиль ЛС
Вс, 4 окт 2015 23:17
Daystar, Wow Good
tatjanasab
Пользователь
  • Регистрация 8 окт 2012
  • Индекс активности 573
  • Рейтинг автора 71
  • Блог 2
  • Рецепты 35
Профиль ЛС
Сб, 10 окт 2015 12:04
Вкусное сочетание - забрала! Спасибо!
Evva
Пользователь
  • Регистрация 25 окт 2018
  • Индекс активности 1
  • Рейтинг автора 0
Профиль ЛС
Чт, 25 окт 2018 15:59
делала строго по рецепту, пирог получился просто изумительно вкусный)
спасибо автору,до этого всегда считала,что не люблю выпечку со сливой,Боже,как же я ошибалась!)))
1

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