Сливовый пирог с меренгой
Приготовление
Тесто песочное:
100гр масла,
100гр сахара,
~300гр муки,
3 желтка+1 яйцо,
пара ложек сливок,
1ч.л. разрыхлителя,
ванилин.
Начинка:
сливы - 0,7 кг
крахмал - 1,5-2 ст.л.
сахар - по вкусу, немного.
Корица - по вкусу.
Меренга:
3 белка
0,75 ст. сахара
Замесить песочное тесто, раскатать прямо на бумаге для выпечки и поместить в форму.
Сливы нарезать кусочками, посыпать корицей, сахаром, крахмалом и перемешать. Выложить в форму на тесто. Запекать примерно 25 мин. при температуре 180C.
Вынуть пирог из духовку и покрыть его меренгой из оставшихся 3 белков с сахаром и запекать примерно 15-20 мин. при температуре 150С (тут я уже режим с обдувом включила).
Кислые сливы и сладкая меренга - очень хорошее сочетание. Попробуйте. Вкусно.
Недавно опять его готовила. Но слив было не так много, поэтому в итоге испекла два разных пирога на этом тесте. А т.к. меренга была из 3 белков и она вся пошла на сливовый пирог, шапка получилась повыше.
100гр масла,
100гр сахара,
~300гр муки,
3 желтка+1 яйцо,
пара ложек сливок,
1ч.л. разрыхлителя,
ванилин.
Начинка:
сливы - 0,7 кг
крахмал - 1,5-2 ст.л.
сахар - по вкусу, немного.
Корица - по вкусу.
Меренга:
3 белка
0,75 ст. сахара
Замесить песочное тесто, раскатать прямо на бумаге для выпечки и поместить в форму.
Сливы нарезать кусочками, посыпать корицей, сахаром, крахмалом и перемешать. Выложить в форму на тесто. Запекать примерно 25 мин. при температуре 180C.
Вынуть пирог из духовку и покрыть его меренгой из оставшихся 3 белков с сахаром и запекать примерно 15-20 мин. при температуре 150С (тут я уже режим с обдувом включила).
Кислые сливы и сладкая меренга - очень хорошее сочетание. Попробуйте. Вкусно.
Недавно опять его готовила. Но слив было не так много, поэтому в итоге испекла два разных пирога на этом тесте. А т.к. меренга была из 3 белков и она вся пошла на сливовый пирог, шапка получилась повыше.
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